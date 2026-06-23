В этом году в республике запланировано привести в порядок более 600 км дорог. Об этом сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров на своих страницах в социальных сетях. Средства будут направлены и по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Осенью сдадут улицу Пугачева в Уфе, на трассах идет ремонт мостов, начались работы по строительству западного обхода Толбазов. В порядок приводят несколько дорог: Сибай – Акъяр, Уфа – Инзер – Белорецк и другие. Радий Хабиров отметил, что в прошлом году работам сильно помешала попытка рейдерского захвата «Башкиравтодора», которая практически парализовала все процессы. Теперь важно выполнить всё в срок.