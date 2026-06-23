В Уфе в дни проведения детской Фольклориады перекроют некоторые улицы

В связи с проведением III Всероссийской детской Фольклориады в Уфе на нескольких участках улиц будет ограничено движение. Так, до 27 июня проехать нельзя будет через участки улиц Пушкина и Советской.

С завтрашнего дня будет закрыта ул. Театральная, также 24 июня с 5 утра и до 7 вечера ограничения будут действовать на улицах Ленина, Октябрьской Революции и Кирова. А 25 июня всю ночь и день будут закрыты парковки возле Демского парка и «Волны» в Затоне.