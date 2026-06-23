Мировой хит «Вордли» теперь доступен и на башкирском языке. Смысл в том, чтобы угадать слово из пяти букв за шесть попыток. Новая версия популярной игры помогает изучать родной язык, увеличить лексический запас. И теперь игра доступна благодаря созданному приложению. Это удалось реализовать в рамках гранта Главы Республики Башкортостан. В тестовом варианте игра доступна до августа.
Правила простые: нужно угадать слово из пяти букв. После каждой попытки подсказка, какие буквы стоят на своих местах, а какие нужно заменить. Теперь такие головоломки можно разгадывать и на башкирском языке.
Достаточно иметь под рукой мобильный телефон и вернуться с каникул уже с солидным багажом знаний. Так, ученица 109-й школы г. Уфы Дарина Мингареева периодически включает приложение. Мама подсказала дочери, чтобы подтянуть за лето башкирский.
Специализированная версия игры на башкирском языке доступна в приложении «Вордли Башҡортса». В ее в базе уже более чем 4 000 слов. Но «Вордли» – лишь одна из многих цифровых возможностей. Сегодня башкирский язык активно осваивает интернет-пространство. Крупнейшие сервисы – Google Переводчик и Яндекс – уже поддерживают башкирский. Голосовой помощник «Алиса» понимает речь на родном языке и может отвечать на вопросы. Появились мобильные приложения для изучения башкирского, онлайн-словари с произношением, образовательные платформы с интерактивными уроками. Эксперты отмечают: именно цифровые инструменты сегодня становятся главным драйвером сохранения и развития языков. Чем больше башкирского в смартфонах, приложениях и играх, тем интереснее он для молодых людей.