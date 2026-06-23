Игра «Вордли» теперь доступна на башкирском языке

Мировой хит «Вордли» теперь доступен и на башкирском языке. Смысл в том, чтобы угадать слово из пяти букв за шесть попыток. Новая версия популярной игры помогает изучать родной язык, увеличить лексический запас. И теперь игра доступна благодаря созданному приложению. Это удалось реализовать в рамках гранта Главы Республики Башкортостан. В тестовом варианте игра доступна до августа.

Правила простые: нужно угадать слово из пяти букв. После каждой попытки подсказка, какие буквы стоят на своих местах, а какие нужно заменить. Теперь такие головоломки можно разгадывать и на башкирском языке.

Игра рассчитана как на носителей башкирского языка, так и на тех, кто только начинает изучать, потому что здесь нужна больше логика, гибкое мышление, чтобы угадать слово, поэтому здесь нет ограничений.

Айбулат Ямилов, координатор проекта мобильных игр на башкирском языке

Достаточно иметь под рукой мобильный телефон и вернуться с каникул уже с солидным багажом знаний. Так, ученица 109-й школы г. Уфы Дарина Мингареева периодически включает приложение. Мама подсказала дочери, чтобы подтянуть за лето башкирский.

Фото №1 - Игра «Вордли» теперь доступна на башкирском языке

Я удивлена, она приходит после прогулки, открывает приложение и чуть-чуть занимается на каникулах.

Элиза Мингареева, мама школьницы

Специализированная версия игры на башкирском языке доступна в приложении «Вордли Башҡортса». В ее в базе уже более чем 4 000 слов. Но «Вордли» – лишь одна из многих цифровых возможностей. Сегодня башкирский язык активно осваивает интернет-пространство. Крупнейшие сервисы – Google Переводчик и Яндекс – уже поддерживают башкирский. Голосовой помощник «Алиса» понимает речь на родном языке и может отвечать на вопросы. Появились мобильные приложения для изучения башкирского, онлайн-словари с произношением, образовательные платформы с интерактивными уроками. Эксперты отмечают: именно цифровые инструменты сегодня становятся главным драйвером сохранения и развития языков. Чем больше башкирского в смартфонах, приложениях и играх, тем интереснее он для молодых людей.

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