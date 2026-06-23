Игра «Вордли» теперь доступна на башкирском языке

Мировой хит «Вордли» теперь доступен и на башкирском языке. Смысл в том, чтобы угадать слово из пяти букв за шесть попыток. Новая версия популярной игры помогает изучать родной язык, увеличить лексический запас. И теперь игра доступна благодаря созданному приложению. Это удалось реализовать в рамках гранта Главы Республики Башкортостан. В тестовом варианте игра доступна до августа.

Правила простые: нужно угадать слово из пяти букв. После каждой попытки подсказка, какие буквы стоят на своих местах, а какие нужно заменить. Теперь такие головоломки можно разгадывать и на башкирском языке.

Игра рассчитана как на носителей башкирского языка, так и на тех, кто только начинает изучать, потому что здесь нужна больше логика, гибкое мышление, чтобы угадать слово, поэтому здесь нет ограничений. Айбулат Ямилов, координатор проекта мобильных игр на башкирском языке

Достаточно иметь под рукой мобильный телефон и вернуться с каникул уже с солидным багажом знаний. Так, ученица 109-й школы г. Уфы Дарина Мингареева периодически включает приложение. Мама подсказала дочери, чтобы подтянуть за лето башкирский.

Я удивлена, она приходит после прогулки, открывает приложение и чуть-чуть занимается на каникулах. Элиза Мингареева, мама школьницы