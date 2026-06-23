В Уфе ремонтируют полувековое общежитие БГПУ

В Уфе ремонтируют построенное полвека назад общежитие Башгоспедуниверситета. Реконструкция идет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Работы начались в мае, тогда полностью сняли сантехнику и радиаторы, неизменными останутся только стены здания.

До наступления отопительного сезона подрядчик планирует заменить оконные блоки и смонтировать новую систему отопления, а в рамках полной реновации также обновят водоснабжение и проведут комплексное благоустройство студенческого жилья.