В Москве состоялся фольклорно-литературный марафон «Струны истории. Пушкин и Башкирия». Мероприятие организовано в рамках фестиваля языков России «Пушкин: единый язык вдохновения» при поддержке Полномочного представительства Башкортостана при Президенте.

Программу открыл круглый стол, посвящённый историко-литературным связям великого поэта с республикой, где эксперты, литераторы и общественные деятели обсудили путешествие Пушкина по Оренбургскому краю, влияние башкирской тематики на его творчество, а также отражение пушкинского наследия в произведениях и переводах башкирских авторов, среди которых Рами Гарипов, Мустай Карим и Зайнаб Биишева. С докладами выступили ведущие филологи и писатели, а модератором выступила Зульфия Шарафутдинова. Продолжением марафона стала концертная программа.