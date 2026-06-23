Спасатели Уфы помогли обессиленному дедушке в лесу

В Управлении гражданской защиты рассказали о спасении 87-летнего жителя Уфы.

Фото №1 - Спасатели Уфы помогли обессиленному дедушке в лесу

Накануне, 22 июня, поздно ночью в службу спасения поступило экстренное сообщение. Очевидец рассказал, что обнаружил обессиленного пенсионера в лесу недалеко от железнодорожной станции «Воронки». Связь быстро прервалась, но спасателям удалось за полчаса отыскать заявителя и дедушку.

Специалисты аккуратно эвакуировали пенсионера до спасательного катера, а после доставили его к речному порту, где их встретили медики.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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