Спасатели Уфы помогли обессиленному дедушке в лесу

Накануне, 22 июня, поздно ночью в службу спасения поступило экстренное сообщение. Очевидец рассказал, что обнаружил обессиленного пенсионера в лесу недалеко от железнодорожной станции «Воронки». Связь быстро прервалась, но спасателям удалось за полчаса отыскать заявителя и дедушку.