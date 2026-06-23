В Башкирии наказали замдиректора школы за мошенничество

В Кугарчинском районе вынесли приговор заместителю директора школы, признанной виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.

По данным Объединенной пресс-службы судов РБ, с 2021 по 2024 год она, занимая руководящую должность, убеждала педагогов переводить часть стимулирующих выплат на свой банковский счет, якобы на закупку учебных пособий. Всего она получила более 103 тысяч рублей.

Женщина признала вину, возместила ущерб и раскаялась.