«Год ждал решения»: боец из Башкирии о службе на СВО

Строитель из Октябрьского с позывным «Порох» рассказал о своем решении отправиться в зону проведения специальной военной операции и поддержке, которую он получает от тыла.
Боец отметил, что ранее работал в нефтяной сфере, а контракт с Министерством обороны России подписал в 2023 году.
Он также рассказал изданию «Октябрьский нефтяник», что бойцы ценят помощь тыла.
Его мама Вера Анатольевна с сентября занимается плетением маскировочных сетей. В семье немало участников Великой Отечественной войны. Один из героев-предков захоронен в тех местах, где сейчас служит ее сын.
Она поделилась, что «Порох» на правильной гражданской позиции.
Встреча с бойцом прошла в мастерских волонтерской группы «Оберег», где ему вручили памятные подарки. С собой из отпуска боец также заберет три сети, три «кикиморы», три нашлемника, две банки мази Гаряева и свечи.
Летом 2024 года глава Октябрьского Алексей Пальчинский вручил «Пороху» медаль генерала Шаймуратова.
Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.
Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Октябрьский нефтяник».