«Год ждал решения»: боец из Башкирии о службе на СВО

Строитель из Октябрьского с позывным «Порох» рассказал о своем решении отправиться в зону проведения специальной военной операции и поддержке, которую он получает от тыла.

Фото №1 - «Год ждал решения»: боец из Башкирии о службе на СВО

Боец отметил, что ранее работал в нефтяной сфере, а контракт с Министерством обороны России подписал в 2023 году.

Когда началась спецоперация, среди моих друзей, одноклассников, родственников были те, кто ушел служить по частичной мобилизации. Год я ждал, но все это время помнил, что я за их спиной, под их защитой. Они там, а я — здесь, в тылу. Посоветовался с семьей. Жена приняла мое решение. Дома остались трое детей. Каждые полгода приезжаю в отпуск.

позывной «Порох»

Он также рассказал изданию «Октябрьский нефтяник», что бойцы ценят помощь тыла.

Это трогательные рисунки и поделки детей. Одну из них я ношу как оберег. В ней — нежность детской души. Ты понимаешь, что дома тебя ждут и любят — и это огромная поддержка. Сети, которые плетут для нас, создают нашу безопасность, сохраняют жизни. Их значение нельзя переоценить. К тому же плетут их с учетом рельефных и климатических условий, разного цвета. Присылают нам и «кикиморы», и «леших», и маскировку на шлемы. Все нужно, все дорого бойцам. Настрой у нас оптимистичный. Ежедневно приближаем победу. Тепло дома чувствуем на расстоянии, оно дарит энергию, и мы с новыми силами выполняем воинский долг. Моя мама Вера Анатольевна — среди волонтеров группы «Оберег», горжусь этим. В каждой сети, которая поступает из дома, — доброта и ее рук.

позывной «Порох»

Его мама Вера Анатольевна с сентября занимается плетением маскировочных сетей. В семье немало участников Великой Отечественной войны. Один из героев-предков захоронен в тех местах, где сейчас служит ее сын.

Она поделилась, что «Порох» на правильной гражданской позиции.

Встреча с бойцом прошла в мастерских волонтерской группы «Оберег», где ему вручили памятные подарки. С собой из отпуска боец также заберет три сети, три «кикиморы», три нашлемника, две банки мази Гаряева и свечи.

Летом 2024 года глава Октябрьского Алексей Пальчинский вручил «Пороху» медаль генерала Шаймуратова.

Фото №2 - «Год ждал решения»: боец из Башкирии о службе на СВО
Башбат

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: издание «Октябрьский нефтяник».

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