«Год ждал решения»: боец из Башкирии о службе на СВО

Это трогательные рисунки и поделки детей. Одну из них я ношу как оберег. В ней — нежность детской души. Ты понимаешь, что дома тебя ждут и любят — и это огромная поддержка. Сети, которые плетут для нас, создают нашу безопасность, сохраняют жизни. Их значение нельзя переоценить. К тому же плетут их с учетом рельефных и климатических условий, разного цвета. Присылают нам и «кикиморы», и «леших», и маскировку на шлемы. Все нужно, все дорого бойцам. Настрой у нас оптимистичный. Ежедневно приближаем победу. Тепло дома чувствуем на расстоянии, оно дарит энергию, и мы с новыми силами выполняем воинский долг. Моя мама Вера Анатольевна — среди волонтеров группы «Оберег», горжусь этим. В каждой сети, которая поступает из дома, — доброта и ее рук.

позывной «Порох»