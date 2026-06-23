В Башкирии зафиксировано 450 сообщений о ДТП с электросамокатами

С начала года в Башкирии зарегистрировано уже 450 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях с участием электросамоката.

Фото №1 - В Башкирии зафиксировано 450 сообщений о ДТП с электросамокатами

Часто участниками подобных аварий становились несовершеннолетние и нетрезвые люди.

В Госкомитете по ЧС напомнили, что на электросамокатах категорически нельзя ездить вдвоём. СИМ рассчитан на одного человека. Также запрещается отвлекаться на телефон или слушать музыку в наушниках во время движения; кататься в состоянии алкогольного опьянения; ехать, держась одной рукой; оставлять самокат где попало; парковаться нужно так, чтобы не мешать пешеходам и не создавать аварийных ситуаций.

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