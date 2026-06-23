В Башкирии зафиксировано 450 сообщений о ДТП с электросамокатами

В Госкомитете по ЧС напомнили, что на электросамокатах категорически нельзя ездить вдвоём. СИМ рассчитан на одного человека. Также запрещается отвлекаться на телефон или слушать музыку в наушниках во время движения; кататься в состоянии алкогольного опьянения; ехать, держась одной рукой; оставлять самокат где попало; парковаться нужно так, чтобы не мешать пешеходам и не создавать аварийных ситуаций.