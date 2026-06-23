В Башкортостане растет популярность службы в войсках беспилотных систем. Всё больше мужчин, готовых подписать контракт, выбирают высокотехнологичное направление. Для многих это возможность не только защитить Родину, но и получить востребованную специальность будущего, которая точно пригодится в гражданской жизни после возвращения домой.
Подать заявку можно в центре «Защитник», однако отбор здесь строгий. Кандидаты должны детально изучить типы дронов и основы управления. Инструкторы оценивают не только физическую форму, но и мелкую моторику, скорость реакции и психологическую устойчивость при работе с цифровой техникой.
Министерство обороны России подготовило для операторов дронов особые, максимально гибкие условия. Теперь первый контракт можно заключить всего на один год – этого времени достаточно, чтобы вникнуть в специфику и понять профессию изнутри. Дальше контракт можно продлить или уволиться.
Ещё одно ключевое условие – безопасность. Для операторов БПЛА проработаны повышенные меры защиты на передовой. При этом бойца гарантированно не переведут в другие войска без его личного согласия. За военнослужащими в полном объёме сохраняются все повышенные выплаты, льготы и социальные гарантии.