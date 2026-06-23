Жители Башкирии смогут увидеть Июньские Боотиды

Жители Башкирии смогут наблюдать метеорный поток Июньские Боотиды, который действует с 22 июня по 2 июля.

Пик активности ожидается после наступления темноты 27 июня. Однако специалисты отмечают, что светлые летние ночи и почти полная Луна (освещено около 95% диска Луны) будут мешать наблюдениям, поэтому можно будет увидеть только самые яркие метеоры.

В Уфимском городском планетарии отметили, что чаще всего фиксируется низкая активность – 1-2 метеора в час. При этом в отдельные годы наблюдались всплески до 50-100 метеоров в час.

Июньские Боотиды представляют собой медленные белые метеоры с желтоватыми следами, которые обычно оставляют короткие световые полосы. Иногда они могут сопровождаться вспышками или даже взрывами в конце полета.