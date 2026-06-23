25 и 26 июля в парке «Кашкадан» пройдет Международный фестиваль здоровья и туризма «На рахате». В течение двух дней будет работать Банный городок. Свою продукцию представят ведущие производители мобильных бань, печей, чанов со всей страны.

Посетители смогут на себе проверить мастерство ведущих пар-мастеров страны. В этом году организаторы планируют установить рекорд и создать самый большой банный веер. Также запланированы лектории и образовательные программы, ярмарки и гастрофестиваль. «На рахате» пройдет уже в 5-й раз.