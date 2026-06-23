Башкирский каратист, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира и чемпион Европы Эрнест Шарафутдинов стал победителем престижного международного турнира. Соревнования проходили в Марокко. До финала уфимец успел провести пять поединков, выиграв их с общим счетом 34:5.

В числе побежденных им соперников – титулованные мировые бойцы: атлет из Греции и действующий чемпион Европы Омар Фарук Юрур из Турции. В поединке за золото Шарафутдинов встретился с противником из Грузии. Ранее он боролся с ним трижды и всегда побеждал. Не стал исключением и нынешний финал. Каратист из Башкортостана был сильнее – 8:0.