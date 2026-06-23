В Уфе стартовал II Международный форум «Неделя урологии и онкологии»

Уфа на неделю превратится в мировую столицу высокотехнологичной медицины. Стартовал II Международный форум «Неделя урологии и онкологии». Событие объединило ведущих хирургов, онкологов и учёных из России, Германии, Китая, Италии, Индии и Египта. Главными площадками масштабного конгресса стали Клиники БГМУ и Межвузовский студенческий кампус.

Ключевая особенность форума – формат «живой хирургии». В режиме реального времени лучшие специалисты планеты проводят сложнейшие операции с использованием четырёхруких роботов-ассистентов «Да Винчи», а прямая трансляция из операционных идёт на экраны в конференц-залах.