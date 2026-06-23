Под Уфой нашли уникальные артефакты древнего городища

Предметы быта, фрагменты костей и многое другое: под Уфой нашли уникальные артефакты древнего городища. Оно относится к Кара-Абызской культуре и располагается на высоком берегу реки Белой, к югу от села Нагаево. Когда был обнаружен археологический памятник и каков возраст находок?

Нарисованы они буквально пальцем, а если быть точнее – ногтем. Линии, зигзаги, ямки и защипы – такие орнаменты на керамических изделиях выглядели оригинально и были весьма популярны среди древних гончаров. Оценить изделия в первозданном виде сегодня непросто, но вот фрагменты добыть можно: их на территории II Нагаевского городища немало.

Сегодня в рамках летней практики раскопками занимаются и студенты: учащиеся университета науки и технологий, а также педагогического. По их словам, то, что для обычного человека лишь невзрачные находки, для археологов – настоящая ценность. Причём возраст некоторых артефактов – более двух тысяч лет. Располагается такой кладезь недалеко от села Нагаево, на берегу реки Белой.

Городище Кара-Абызской культуры относится к эпохе раннего железного века и охватывает значительный промежуток времени: от VI века до нашей эры до раннего Средневековья. И, как отмечают специалисты, в республике таких археологических памятников немало.