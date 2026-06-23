В Башопере журналисты попробовали себя в роли костюмеров и декораторов

Говорят, что театр начинается с вешалки, а как же титанический труд тех, кто остаётся за кулисами? Пока зрители обсуждают игру актёров, швеи латают костюмы в метре от сцены, а художники создают миры из картона и красок. Сегодня журналисты республики решили поменяться местами с мастерами Башкирского государственного академического театра оперы и балета. Каково это – готовить премьеру «Травиаты» не из зрительного зала, а из швейного цеха?

В самом сердце Башоперы, в лабиринтах коридоров, сейчас смешались запахи, чуждые сцене: свежая краска, клей и старый шёлк. Журналисты не только заглянули в закулисье, но и стали полноправными участниками творческого процесса. Пришить бисер к бархату – задача ювелирная, любая погрешность в рисунке обнажается при свете софитов. Костюмы не только шьют, их восстанавливают по эскизам XIX века.

Естественно, это оказалось ещё сложнее, чем мы предполагали. Была у нас возможность попробовать себя тоже в этой работе. Мы значительно уступаем тем людям, которые здесь работают, профессионалам высочайшего класса. Это было действительно очень интересно, и теперь, когда мы будем приходить на спектакли, мы будем видеть, из каких частичек создано это большое произведение. Ирина Малиновская, журналист «Молодёжной газеты»

Пока одни колдуют с иглами, другие перешли к тяжёлой артиллерии – в цех декораций. Здесь отвечают за погружение в атмосферу спектакля, теперь несколько реквизитов носят не только художественный, но и наш журналистский след.

Я примерила на себя профессию художника-декоратора. Мы создавали красные глицинии для премьерного спектакля «Травиата», который состоится в ноябре этого года. Камилла Камильянова, корреспондент

Но и это не всё. Журналисты смогли побыть и балеринами: оттачивали классические па. Хореографы театра показали нам самые основы: как правильно стоять у станка, держать осанку и что такое знаменитое плие.

Мы хоть немного по времени занимались балетом, можно так сказать, но тем не менее это очень сложно, это очень тяжело. Балетом, к сожалению, не каждый сможет заниматься, всё-таки балет – это элитное искусство. Но я попробовала себя в роли швеи. Шить я умею, у меня легко и просто всё это получается. И в принципе, если буду всё-таки менять профессию, приду сюда работать швеёй. Альфия Ильясова, журналист телеканала ОТР