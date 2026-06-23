Говорят, что театр начинается с вешалки, а как же титанический труд тех, кто остаётся за кулисами? Пока зрители обсуждают игру актёров, швеи латают костюмы в метре от сцены, а художники создают миры из картона и красок. Сегодня журналисты республики решили поменяться местами с мастерами Башкирского государственного академического театра оперы и балета. Каково это – готовить премьеру «Травиаты» не из зрительного зала, а из швейного цеха?
В самом сердце Башоперы, в лабиринтах коридоров, сейчас смешались запахи, чуждые сцене: свежая краска, клей и старый шёлк. Журналисты не только заглянули в закулисье, но и стали полноправными участниками творческого процесса. Пришить бисер к бархату – задача ювелирная, любая погрешность в рисунке обнажается при свете софитов. Костюмы не только шьют, их восстанавливают по эскизам XIX века.
Пока одни колдуют с иглами, другие перешли к тяжёлой артиллерии – в цех декораций. Здесь отвечают за погружение в атмосферу спектакля, теперь несколько реквизитов носят не только художественный, но и наш журналистский след.
Но и это не всё. Журналисты смогли побыть и балеринами: оттачивали классические па. Хореографы театра показали нам самые основы: как правильно стоять у станка, держать осанку и что такое знаменитое плие.
Акция «Журналист меняет профессию» показала, что за кулисами кипит жизнь не менее захватывающая, чем на сцене. И если зритель придёт в ноябре на «Травиату» и увидит красивые красные глицинии, знайте, что в этом есть частичка нашего труда и бессонных ночей костюмеров, которые заканчивали последние стежки под утро.