В Уфе встретили участников III Всероссийской детской фольклориады

Больше тысячи детей приедут в Башкортостан для участия в III Всероссийской фольклориаде. Официальная церемония открытия запланирована на завтра, а сегодня Уфа встречала первых гостей. Как проходит день накануне масштабного культурного события?

Для гостей станцевать можно и в аэропорту. С ходу участники фольклориады знакомятся с нашей культурой. Из далёкой Читы в Уфу прилетел ансамбль «Баяр». Свой культурный код они тоже готовы показать через творчество. Сольный артист из Чечни Идрис Ягаев впечатлён тем, что в первый раз летел куда-то на самолёте, и настроен покорять башкирские подмостки.

Официально фольклориада стартует завтра, а пока у детей есть возможность отдохнуть. Длинным был путь у коллектива из Калининградской области, самой западной точки страны, с пересадкой через Москву.

Глава республики поручил подготовиться ко встрече юных талантов. Во главе угла – безопасность детей. Большая часть мероприятий – на улице.

Последние штрихи под дождём и в непромокаемых плащах. На Советской площади, несмотря на пасмурную погоду, жарко, особенно тем, кто репетирует. Более 700 юных артистов готовы показать мегашоу на церемонии открытия Всероссийской фольклориады завтра. Лейтмотив представления – башкирские сказки и, конечно, эпос «Урал-Батыр».

Более тысячи детей из 80 регионов покажут, как многообразен культурный калейдоскоп нашей страны. К празднику присоединятся именитые артисты, среди них группа Ay Yola.

Пресс-конференция, посвящённая фольклориаде, прошла в конгресс-холле. Участие в ней приняла Тамара Пуртова – директор Государственного Российского Дома народного творчества. К слову, здесь же показали центральный экспонат выставки, которая откроется завтра в Нацмузее в рамках фольклориады.