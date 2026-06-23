Больше тысячи детей приедут в Башкортостан для участия в III Всероссийской фольклориаде. Официальная церемония открытия запланирована на завтра, а сегодня Уфа встречала первых гостей. Как проходит день накануне масштабного культурного события?
Для гостей станцевать можно и в аэропорту. С ходу участники фольклориады знакомятся с нашей культурой. Из далёкой Читы в Уфу прилетел ансамбль «Баяр». Свой культурный код они тоже готовы показать через творчество. Сольный артист из Чечни Идрис Ягаев впечатлён тем, что в первый раз летел куда-то на самолёте, и настроен покорять башкирские подмостки.
Официально фольклориада стартует завтра, а пока у детей есть возможность отдохнуть. Длинным был путь у коллектива из Калининградской области, самой западной точки страны, с пересадкой через Москву.
Глава республики поручил подготовиться ко встрече юных талантов. Во главе угла – безопасность детей. Большая часть мероприятий – на улице.
Последние штрихи под дождём и в непромокаемых плащах. На Советской площади, несмотря на пасмурную погоду, жарко, особенно тем, кто репетирует. Более 700 юных артистов готовы показать мегашоу на церемонии открытия Всероссийской фольклориады завтра. Лейтмотив представления – башкирские сказки и, конечно, эпос «Урал-Батыр».
Более тысячи детей из 80 регионов покажут, как многообразен культурный калейдоскоп нашей страны. К празднику присоединятся именитые артисты, среди них группа Ay Yola.
Пресс-конференция, посвящённая фольклориаде, прошла в конгресс-холле. Участие в ней приняла Тамара Пуртова – директор Государственного Российского Дома народного творчества. К слову, здесь же показали центральный экспонат выставки, которая откроется завтра в Нацмузее в рамках фольклориады.
«Хоровод дружбы», шествие на Ленина, концерт на Советской площади и деловая программа – до 27 июня Уфа станет центром всероссийского фольклора. Дети смогут познакомиться друг с другом и увезти с собой не только номер телефона, но и частичку души другого народа.