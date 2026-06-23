В Башкирии появился новый формат медосмотров для многодетных семей

Один визит вместо бесконечных очередей. С июня этого года в детских поликлиниках республики появился новый формат медосмотров для многодетных семей. Родителям не нужно записывать каждого ребёнка к разным специалистам на разные дни. Теперь можно пройти всех врачей «оптом».

Также чисто, без очередей и лишней мороки Айгуль Ахметова проходит медосмотр с тремя детьми. Теперь ей не нужно записывать каждого ребёнка к отдельному специалисту. Они могут пройти плановую диспансеризацию все вместе.

На обследовании проходят всех узких специалистов. За заключением идут к участковому педиатру, который также принимает всех детей одновременно.

В чём преимущество такого приёма? Пока мы осматриваем одного ребёнка, старшие приглядывают за младшими, маме не надо ходить с каждым ребёнком отдельно. Ямиля Харисова, участковая медсестра детской поликлиники № 5

Многодетная семья может записаться на плановый медосмотр, обратившись в регистратуру своей поликлиники. Специально для неё выбирается день и составляется график приёма врачей.