Один визит вместо бесконечных очередей. С июня этого года в детских поликлиниках республики появился новый формат медосмотров для многодетных семей. Родителям не нужно записывать каждого ребёнка к разным специалистам на разные дни. Теперь можно пройти всех врачей «оптом».
Также чисто, без очередей и лишней мороки Айгуль Ахметова проходит медосмотр с тремя детьми. Теперь ей не нужно записывать каждого ребёнка к отдельному специалисту. Они могут пройти плановую диспансеризацию все вместе.
На обследовании проходят всех узких специалистов. За заключением идут к участковому педиатру, который также принимает всех детей одновременно.
Многодетная семья может записаться на плановый медосмотр, обратившись в регистратуру своей поликлиники. Специально для неё выбирается день и составляется график приёма врачей.
Эта медицинская услуга появилась в рамках национального проекта «Семья» в этом месяце. В республике более 101 тысячи детей из многодетных семей смогут ходить к специалистам в новом, максимально удобном формате. Такой подход позволяет сэкономить не только драгоценное время родителей, но и их нервы.