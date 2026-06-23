Учёба, трудотерапия и беседы с психологом: как в Башкирии помогают оступившимся девочкам

За убийства, грабежи, разбои и кражи девочек отправляют не в исправительную колонию, а в спецшколу закрытого типа. В России их всего две, и одна из них находится в Ишимбайском районе республики. Такое решение принимается исключительно судом и только при определённых условиях, например, если малолетняя преступница не достигла 16-летнего возраста. Там оступившиеся учатся и перевоспитываются. Помогают им во всём опытные психологи и наставники. В этом убедились журналисты проекта «Честно говоря». Эксклюзивные кадры из закрытого режимного учреждения – в нашем сюжете.

За высоким забором нет криков, нет драк. На территории чисто, красиво и уютно – складывается впечатление, что это не спецшкола, а детский лагерь. Но совсем не за детские шалости сюда отправляют малолетних девочек: за наркотики, грабежи и кражи, а порой и за убийства. Здесь они отбывают не больше, чем три года – видимо, достаточный срок, чтобы определиться, по каким законам им жить в будущем.

Распорядок дня тут как в армии: подъём в семь утра, зарядка, завтрак. Затем уроки – обычная школьная программа, но в малых группах. Правда, некоторым девочкам приходится наверстывать программу начальных классов, например, учиться грамоте или зубрить таблицу умножения. Не совсем правильная жизнь «за забором» даёт о себе знать.

После учёбы начинается трудовая терапия. Тут есть своя швейная мастерская, кулинарный цех, даже курсы строителя или медика можно пройти. В общем, всё то, что потом пригодится в жизни. Индивидуальные беседы с психологом обязательны. А вот выход в интернет запрещён, мобильные телефоны сдаются при заезде. Особенно тяжело приходится в самом начале, рассказывает воспитанница спецшколы Виктория. Она попала сюда два с половиной года назад.

Островком добра и надежды называют воспитанницы закрытое учреждение. Страшно осознавать, что для некоторых из них это лучшее место в жизни. По словам одной воспитанницы, здесь хорошо, потому что уютно по-домашнему, и это в казённом доме.