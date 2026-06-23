В Башкирии появится возможность изучать арабский язык в школах

С 1 сентября у детей Башкортостана появится возможность изучать арабский язык в школах. Соответствующую программу утвердило Минпросвещения России. Обучение восточному языку по выбору начнут с пятого класса. И в республике к этому готовы – уже наработана сильная база. Тем более, что Уфа считается историческим и духовным центром ислама в России, который тесно связан с культурой арабов. Как арабский язык становится ближе и почему интерес к нему растёт?

А ещё, пишут на арабском справа налево. У него необычное звучание и непростая грамматика. С одним из самых сложных языков мира Мая Кант знакома с детства: дедушка ей много рассказывал о диалектах и Коране. Четверокурсница нефтяного университета уже успела побывать на стажировках в Марокко и Омане, идя к своей мечте стать переводчиком.

Изучать восточный язык по выбору студенты кафедры «Международных отношений, истории и востоковедения» начинают с первого курса. Сначала это базовые фразы, которые потом перерастают в деловой, «нефтяной» арабский.

«Альгильм Нур уаль жахлю залям»: русская пословица «ученье – свет, а неученье – тьма» популярна и среди арабов. Много общего у них и с нашей республикой. Например, в башкирском языке достаточно арабизмов: китап – книга, калям – карандаш. А ещё, именно уроженец Белебеевского уезда Карим Хакимов внёс значительный вклад в установление дружеских отношений между Советской Россией и арабскими странами.

Карим Хакимов был первопроходцем советской дипломатии на Ближнем Востоке. Два года назад кафедра выиграла грант: под его именем открылся Центр арабской культуры. Это место, где студенты погружаются в историю и традиции.

И интерес к языку растёт не только в вузах. С 1 сентября в школах страны вводится арабский как иностранный язык по выбору. Среди составителей был и доцент БГПУ Айтуган Куланчин: в педагогике он с 18 лет.

Школы смогут ввести его там, где есть подготовленные кадры и запрос родителей. Опыт уже был: в Республиканской полилингвальной гимназии №2 его преподавали как факультатив, и группы продержались до конца курса.