В Уфе прошло первенство республики по BMX-фристайлу

В Уфе состоялось яркое спортивное событие – первенство республики по BMX-фристайлу. Это направление в велоспорте, где на первый план выходит не скорость, а артистизм и техническая сложность элементов. Выступали райдеры на специально оборудованной площадке с рампами, трамплинами и перилами.

Многообразие трюков и прыжков. Велоспорт – это не просто крутить педали. В направлении BMX -фристайл с его многообразием упражнений важны и скорость, и баланс, и смелость. Вид спорта, ставший своего рода искусством.

В Уфимской велошколе учат всему: от первых шагов на беговеле для самых маленьких до сложных трюков BMX и преодоления препятствий. Основатель школы Райман Фатхиев, призёр чемпионата России по маунтинбайк-велотриалу, уверен: велоспорт доступен каждому.

Если интенсивно кататься, то базовый уровень придёт через два месяца. Если мы говорим о прогрессе и выезде на чемпионат России, то это займёт порядка трёх лет. Райман Фатхиев, судья первенства Республики Башкортостан по велоспорту BMX, основатель спортивного клуба «Велошкола Уфа»

Главное – начать и не бояться. Тренеры подбирают нагрузку по возрасту и способностям. Одни начинают занятия со спокойной езды по парку, а другие сразу пробуют выполнить трюки. Но каждый находит здесь что-то своё: можно тренироваться для себя в удовольствие или ради наград на первенстве республики, округа или страны.

Сейчас нам 3,5 года, и сын неделю как пересел на велосипед. Пришли к этому просто: я ранее сам занимался даунхиллом, выступал на республику и занимал призовые места. Сейчас подросло молодое поколение. Равиль и Артур Зиянгировы

В первенстве республики приняли участие более 20 спортсменов. Их поделили по возрастным категориям. Задача участников соревнований – показать как можно больше трюков за отведённое время. Судьи оценивали правильность выполнения заданий и их сложность. Айдар Ризванов ждал этого турнира. На старт велоспортсмен вышел с единственной целью – победить.