Уфимское ателье благодаря господдержке вышло на международный рынок. Теперь одежда и изделия из натуральных материалов будут продаваться и за рубежом. В основе орнаментов и рисунков – отголоски природных достопримечательностей Башкортостана, легенды и предания.
Участие в выставках по ремёслам и креативным индустриям дали новый импульс в развитии. В кофрах соединяются натуральная овчина, кожа и мягкий войлок,
Компания укрепила свои позиции за счёт систематического повышения квалификации специалистов в сфере лёгкой промышленности. Традиции существуют в ателье с 1967 года. Мастера создают этническую коллекцию одежды.