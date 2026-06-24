Ателье из Уфы вышло на международный рынок благодаря господдержке

Уфимское ателье благодаря господдержке вышло на международный рынок. Теперь одежда и изделия из натуральных материалов будут продаваться и за рубежом. В основе орнаментов и рисунков – отголоски природных достопримечательностей Башкортостана, легенды и предания.

Участие в выставках по ремёслам и креативным индустриям дали новый импульс в развитии. В кофрах соединяются натуральная овчина, кожа и мягкий войлок,