Боец СВО из Башкирии ненадолго вернулся домой

Участник специальной военной операции из Федоровского района прибыл в краткосрочный отпуск.

До подписания контракта с Министерством обороны РФ мужчина возглавлял одну из организаций райцентра и был хорошо известен как активный и спортивный человек. Он регулярно участвовал в районных соревнованиях по волейболу, баскетболу, футболу, лыжным гонкам и легкой атлетике. Как сообщает издание «Ашкадарские зори», в 2024 году на «Кроссе нации», посвященном Всероссийскому дню бега, он показал высокий результат и запомнился своей выносливостью.

Позднее мужчина принял решение отправиться в зону специальной военной операции. Сейчас он служит тактическим медиком (санинструктором) под позывным «Кореш» и занимается одной из самых ответственных задач на передовой – спасением раненых бойцов.

По словам военнослужащего, быт на передовой далек от привычных условий.

Что тут рассказывать? Работаем. Живем, где придется – в блиндажах, в подвалах, обустраиваем быт по мере сил. Кормят нас, в общем-то, нормально. За продуктами и всем необходимым ездим в тыл, за десятки километров. Главное для меня – помочь ребятам выжить, спасти их, уберечь от беды. Я людей не убивал, только спасал... позывной «Кореш»

На вопрос о качествах бойца отвечает коротко и по делу.

Физически здоровым, выносливым, стрессоустойчивым. Уметь быстро бегать, таскать тяжести, быть ловким и сообразительным. позывной «Кореш»

Сначала выполнял задачи на Донецком направлении, сейчас – на Херсонском. По его словам, несмотря на сложную обстановку, бойцы продолжают уверенно выполнять задачи, а большую поддержку им оказывают волонтеры и тыл.

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).