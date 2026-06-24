Спасатели Уфы помогли собаке с характером

В Управлении гражданской защиты Уфы рассказали о спасении неприветливой собаки.

23 июня экипаж спасательного катера возвращался с планового патрулирования акватории реки Белой и заметил в районе станции «Воронки» собаку. Животное боролось с течением посреди реки. Спасатели сразу отметили, что собака выбилась из сил и паникует.

Когда специалисты подплыли ближе, чтобы спасти животное, собака начала агрессировать, скалиться и огрызаться. На борт собака не далась. Тогда спасатели начали аккуратно «прижимать» испуганное животное ближе к берегу, став личными телохранителями пса.

К счастью, план сработал. Только ступив на сушу, собака поспешила ретироваться.