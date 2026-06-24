В Башкирии спасли мужчину с прохудившейся лодкой

Спасатели Госкомитета по ЧС пришли на помощь мужчине в Салаватском районе. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - В Башкирии спасли мужчину с прохудившейся лодкой

Специалисты проводили профилактический рейд на реке Юрюзань возле села Малояз. В один момент на берегу они заметили мужчину, который подавал сигналы руками. Спасатели подплыли ближе – выяснилось, что лодка мужчины начала пропускать воду, плыть дальше он не смог.

Спасатели взяли мужчину на буксир и благополучно переправили на нужный берег. Медицинская помощь отдыхающему не требовалась.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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