В Башкирии спасли мужчину с прохудившейся лодкой

Спасатели Госкомитета по ЧС пришли на помощь мужчине в Салаватском районе. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты проводили профилактический рейд на реке Юрюзань возле села Малояз. В один момент на берегу они заметили мужчину, который подавал сигналы руками. Спасатели подплыли ближе – выяснилось, что лодка мужчины начала пропускать воду, плыть дальше он не смог.