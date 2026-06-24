Уходили от ГАИ и разбились насмерть: жуткое ДТП в Башкирии

В ночь на 24 июня на автодороге Учалы – Миасс произошло ДТП с погибшими.

По предварительным данным, водитель автомобиля «BMW», пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии погибли молодые люди 2005 и 2011 годов рождения. Ещё трое пострадавших были доставлены в травматологическое отделение Учалинской центральной районной больницы.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.