Уходили от ГАИ и разбились насмерть: жуткое ДТП в Башкирии

В ночь на 24 июня на автодороге Учалы – Миасс произошло ДТП с погибшими.
По предварительным данным, водитель автомобиля «BMW», пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
В результате аварии погибли молодые люди 2005 и 2011 годов рождения. Ещё трое пострадавших были доставлены в травматологическое отделение Учалинской центральной районной больницы.
На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: администрация Учалинского района.