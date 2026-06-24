Водитель без прав возил пассажиров из Учалов в Уфу

Сотрудники ГАИ Архангельского района на 64 км автодороги Уфа – Инзер – Белорецк остановили автомобиль «Лада Ларгус», следовавший из Учалов в Уфу.

За рулем находился 26-летний водитель, у которого ранее было прекращено действие водительского удостоверения по медицинским показаниям.

Кроме того, в салоне автомобиля находились пять пассажиров. По данным ГАИ, водитель осуществлял перевозку людей с нарушением действующих требований, фактически используя личный транспорт как неофициальное такси.

В отношении мужчины составлены административные материалы по двум статьям КоАП РФ.