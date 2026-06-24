В Уфе театр «Нур» представил премьеру спектакля «Не торопись»

Новоиспечённые обладатели «Золотой маски» представили накануне премьеру. В Уфимском государственном татарском театре «Нур» – постановка «Не торопись» по мотивам произведения Мансура Гилязова. Это история о человеке, который оглядывается на прожитые годы и пытается понять, где были сделаны главные ошибки. В театре «Нур» поставили свою версию – камерную, пронзительную, без лишних слов и эффектов.

Сцена практически пустая. Декораций немного, визуального шума – минимум. Всё для того, чтобы зритель не отвлекался, а полностью погрузился в настроение актёров и смысл произведения.

Напряжение для того, чтобы зритель задумался о самых важных вопросах. Жизни героев постановки кардинально меняются, когда один из них, покинув мир живых, начинает возвращаться через помощь экстрасенса. Эксцентричные разговоры, забавные недоразумения и неожиданные открытия помогают постичь смысл бытия.

Артисты уже сделали приятное и себе, и республике, под конец сезона став обладателями «Золотой маски» в номинации «Драматический театр. Большая форма» за постановку «Гора». Спектакль по произведению уроженца Янаульского района Ильдара Юзеева был создан благодаря поддержке гранта главы республики. «Золотая маска» стала первой в истории театра «Нур».