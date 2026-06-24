Впереди – защита чести страны на Всемирных играх кочевников. В Башкортостане определились победители открытого турнира по стрельбе из традиционного лука. Первенство прошло на территории Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе.

Это были два дня захватывающих сражений, свист стрел, абсолютная концентрация и атмосфера кочевой романтики. В турнире участие принимали не только спортсмены из Башкортостана, но и гости из Дагестана, Якутии, Бурятии, Калмыкии и других регионов. Участники из нашей республики стали победителями и призёрами в большинстве номинаций.