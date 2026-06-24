В Уфе состоится открытие Всероссийской детской Фольклориады

Уже сегодня в столице Башкортостана состоится открытие Всероссийской детской Фольклориады. Это масштабное событие, приуроченное к Году единства народов России и реализуемое в рамках программы «Народное творчество – детям». В Уфу приехали более тысячи творческих ребят из 80 регионов России. Они представят народное творчество, культуру и традиции родного края.

Сегодня в Национальном музее откроется выставка, посвященная фестивалю. В 15 часов на площади перед государственным концертным залом «Башкортостан» участники соберутся в огромный хоровод. Потом отправятся по улице Ленина на Советскую площадь, где и состоится церемония открытия.

Участники Фольклориады накануне прибыли в Уфу. Весь день международный аэропорт и железнодорожный вокзал встречали гостей. Их традиционно приветствовали башкирскими народными танцами и звучанием народных инструментов. Не остаются в долгу и прибывающие участники Фольклориады – они подготовили свои музыкальные приветствия.