Уже сегодня в столице Башкортостана состоится открытие Всероссийской детской Фольклориады. Это масштабное событие, приуроченное к Году единства народов России и реализуемое в рамках программы «Народное творчество – детям». В Уфу приехали более тысячи творческих ребят из 80 регионов России. Они представят народное творчество, культуру и традиции родного края.
Сегодня в Национальном музее откроется выставка, посвященная фестивалю. В 15 часов на площади перед государственным концертным залом «Башкортостан» участники соберутся в огромный хоровод. Потом отправятся по улице Ленина на Советскую площадь, где и состоится церемония открытия.
Участники Фольклориады накануне прибыли в Уфу. Весь день международный аэропорт и железнодорожный вокзал встречали гостей. Их традиционно приветствовали башкирскими народными танцами и звучанием народных инструментов. Не остаются в долгу и прибывающие участники Фольклориады – они подготовили свои музыкальные приветствия.
На протяжении трех дней в Уфе продлится фольклорный марафон. Центральной точкой станет Советская площадь – там пройдут основные мероприятия, но будут задействованы и другие районы столицы. В том числе парк «Волна», «Первомайский» и парк Якутова.