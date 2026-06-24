В Уфе прошел отчетный концерт спортклуба «Сказка» по эстетической гимнастике

В центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой прошел отчетный концерт спортклуба «Сказка» по эстетической гимнастике. На мероприятии подвели итоги прошедшего сезона, главным достижением которого стало появление первых в республике мастеров спорта России.

Окунуться в мир телепередач. Тематика танцевальных номеров в этот день была связана с информационно-развлекательными программами. Мультсериалы, передачи на эрудицию, шоу талантов. На отчетном концерте выступили более 800 гимнасток. На ковер выходили воспитанницы спортклуба, которые занимаются эстетической гимнастикой первый год, а также взрослые атлетки, имеющие высокий спортивный разряд.

Мы входим в сезон отпуска, и хочется расслабиться, получить удовольствие и немного поплакать и посмеяться. Будет все в этом концерте, и хотим, чтобы взрослые и дети получили удовольствие. Лика Лихтер, председатель федерации эстетической гимнастики Республики Башкортостан

В этот день наставники и представители федерации республики подводили итоги прошедшего сезона. Вспоминали успехи башкирских спортсменок на всероссийских соревнованиях, первенстве страны и Приволжского федерального округа. В среднем каждый коллектив пробовал себя в десяти разных турнирах. Но главным достижением сезона стали спортсменки «Сказки-орхидея», которые завоевали первое место на соревнованиях в Туле в начале июня и удостоились звания мастера спорта России впервые в республике.