Женщина сообщила о «минировании» магазина в Уфе

В полицию Уфы поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в магазине, расположенном в жилом доме на улице Первомайской. На место происшествия прибыли экстренные службы. При обследовании здания и прилегающей территории опасных предметов обнаружено не было.