Женщина сообщила о «минировании» магазина в Уфе

В полицию Уфы поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в магазине, расположенном в жилом доме на улице Первомайской. На место происшествия прибыли экстренные службы. При обследовании здания и прилегающей территории опасных предметов обнаружено не было.
В ходе проверки установлено, что к сообщению причастна 31-летняя сотрудница этого же магазина. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщила о несуществующей угрозе, чтобы уйти с работы раньше.
По данному факту возбуждено уголовное дело.