В Уфе наградили спасателя, который вытащил из воды сразу двух утопающих

Напомним, инцидент произошёл на озере Кашкадан. Сначала помощь потребовалась девушке, которая уже находилась в воде лицом вниз. Роман оперативно вытащил уфимку на берег и провёл реанимационные действия. Через короткое время помощь потребовалась парню из той же компании. Он заплыл за буйки, запутался в водорослях и начал тонуть. Спасателю удалось спасти ещё одного отдыхающего.