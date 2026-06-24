В Уфе выросло число обращений из-за укусов клещей

С начала эпидсезона в Уфе за медицинской помощью после укусов клещей обратились 521 человек, в том числе 227 детей. Об этом на совещании «Уфимская среда» сообщил представитель управления Роспотребнадзора Башкирии.

Отмечается, что большинство присасываний клещей произошло за пределами города. Клещевой энцефалит среди уфимцев не зарегистрирован, при этом зафиксирован один случай боррелиоза.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии РБ, исследовано 4 922 клеща, уровень вирусофорности составил 0,5%. На наличие боррелий проверено 4 510 экземпляров, снятых с людей. Показатель зараженности составил 22,2%, что превышает среднемноголетний уровень (20,8%).