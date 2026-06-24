В Уфе выросло число обращений из-за укусов клещей

С начала эпидсезона в Уфе за медицинской помощью после укусов клещей обратились 521 человек, в том числе 227 детей. Об этом на совещании «Уфимская среда» сообщил представитель управления Роспотребнадзора Башкирии.

Фото №1 - В Уфе выросло число обращений из-за укусов клещей

Отмечается, что большинство присасываний клещей произошло за пределами города. Клещевой энцефалит среди уфимцев не зарегистрирован, при этом зафиксирован один случай боррелиоза.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии РБ, исследовано 4 922 клеща, уровень вирусофорности составил 0,5%. На наличие боррелий проверено 4 510 экземпляров, снятых с людей. Показатель зараженности составил 22,2%, что превышает среднемноголетний уровень (20,8%).

В республике продолжаются акарицидные обработки территорий массового отдыха. Жителям напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики при пребывании на природе.

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