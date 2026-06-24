Тысячи детей в народных костюмах взялись за руки, чтобы показать единение культур России. Участники водили хоровод под песни разных народов – от башкирских до поморских. Хоровод – как напоминание о том, что народные традиции живут, пока их передают из поколения в поколение. И сегодня эту эстафету приняли самые юные хранители культуры. Далее участники прошли по улице Ленина до Советской площади.