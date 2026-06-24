В Уфе открылась выставка «Наследие VI Всемирной Фольклориады CIOFF»

В Национальном музее республики торжественно открылась выставка «Наследие VI Всемирной Фольклориады CIOFF», запуск которой приурочили к первому дню детской Фольклориады в Уфе.

Центральное место экспозиции занимает башкирское нагрудное украшение, расшитое монетами разных государств. А еще сертификаты о двух мировых рекордах России – по количеству участников в хороводе и числу представленных национальностей. Именно тогда, на Всемирной Фольклориаде появилась идея проведения аналогичного мероприятия среди детей. Посетить выставку можно до 6 сентября включительно.

Напомним, сегодня состоится официальное открытие Фольклориады на Советской площади. Церемония начнётся в 18 часов, а в 21:00 состоится концерт заслуженной артистки России Марины Девятовой. Завтра в это же время выступит группа Ay Yola, а послезавтра – Зайнетдин.