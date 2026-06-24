В Башкирии прошёл конкурс кумыса

В республике определили лучший кумыс. Конкурс, организованный на базе Башкирского государственного аграрного университета, направлен на поддержку местных производителей и популяризацию напитка. Состязание проводится уже второй год. Свои образцы на дегустацию представили 25 производителей.

Три гигантские цилиндрические колбы, и внутри каждой – целебный напиток. На единственном в России заводе в Баймаке превращают кобылье молоко в кумыс по уникальной технологии лиофилизации. В отличие от обычного способа, здесь молоко не сквашивают, а замораживают и сушат, превращая жидкость в порошок. При этом все полезные вещества сохраняются. Именно этот сублимированный продукт в 2025-м стал лучшим в Башкортостане. В этом году предприятие вновь заявилось на суд строгого жюри.

25 претендентов из 12 районов на звание лучшего кумыса. Свои образцы привезли и крупные хозяйства, и небольшие семейные фермы, и частные предприниматели. Но здесь никто не смотрит на бренд – только на качество. Поэтому площадкой для состязания выбран аграрный университет: в его лабораториях всё проверят по науке, без скидок и предпочтений.

Самих кумысоделов в дегустационном зале не было – только их детище. Эксперты оценивали цвет, консистенцию, аромат и вкус, разбив образцы на три категории: натуральный башкирский кумыс, варианты с добавками и кумысный напиток.

Кумыс – как лошадь: любит уход, качество и признание. Поэтому за строгость продукта здесь отвечает Роспотребнадзор: даже если кумыс разливается в пластик, он обязан соответствовать единому нормативному документу.