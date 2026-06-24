Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем в составе 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» организовали телемост с представителями учебных заведений. На связи были активисты вузов и ссузов Оренбургской области, занимающиеся патриотическим воспитанием молодёжи.
Главным героем телемоста стал рядовой Иниль Султанов, студент третьего курса Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий. Молодой человек взял академический отпуск и заключил специальный контракт с Минобороны России. В настоящее время Иниль проходит службу в должности оператора FPV-дрона на оптоволокне.
Бойцы во время телемоста продемонстрировали разные типы дронов, а также свои умения и навыки. В свою очередь в военном комиссариате Оренбургской области, где проводилось мероприятие, представитель командования подразделения войск беспилотных систем, Герой России капитан Тельман Уралбаев отметил актуальность и востребованность нового высокотехнологичного рода войск.