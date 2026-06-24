В Уфе прошёл детский футбольный фестиваль «Забивай»

В Уфе завершился детский футбольный фестиваль «Забивай». Он собрал юных игроков из разных городов и районов Башкортостана, а также Челябинской области. Турнир проходил в течение двух дней. Лучших выявляли в четырёх возрастных группах.

В первый день соревновались ребята от 11 до 14 лет. Во второй на поле вышли футболисты младшего возраста от 7 до 10 лет. Одним из победителей стала уфимская команда «Динамо Джуниор».

Мы выиграли все четыре игры из четырёх. С хорошей разницей мячей пропустили всего лишь один гол. В принципе, всё идёт как нужно, мы вот вышли в финал. Шаген Абрамян, тренер команды «Динамо Джуниор»

Я был уверен в своей защите, была маленькая поблажка, прошла атака, нам забили, но мы не потерялись и перевернули игру. Артур Фархутдинов, игрок команды «Динамо Джуниор»

Детский футбольный фестиваль объединил 40 команд. Организаторы подготовили ценные призы призёрам и победителям турнира в каждой возрастной группе. Также лучших игроков отметили в разных амплуа. По итогам соревнований стерлитамакская «Стрела» взяла золото сразу в двух группах – до 8 и до 14 лет. Уфимские клубы тоже показали характер: помимо коллектива «Динамо Джуниор», первыми в своём возрасте стал коллектив «Алмаз».