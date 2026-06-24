Хоровод и башкирский танец: как прошёл первый день детской Фольклориады в Уфе

Хоровод из тысячи человек и парад в национальных костюмах в центре Уфы. Сегодня официально стартовала III Всероссийская детская фольклориада. Более 1000 юных артистов приехали покорять башкирскую сцену. Как прошёл первый день творческого фестиваля?

Такая карусель завертелась перед концертным залом «Башкортостан». Главное условие – не расцеплять руки, и дети с ним прекрасно справились. А ещё гости фольклориады вместе, в национальных костюмах своих народов, исполнили башкирский танец. Ролик с движениями им отправили заранее. Дети ещё раз подтвердили: язык искусства – универсален.

К расстройству автомобилистов улица Ленина сегодня была ненадолго перекрыта. Но было ради чего: парад в национальных костюмах – как ожившая карта России.

Оказывается, пояс на одежде – как оберег. Его могут не носить женщины в положении или имеющие проблемы со здоровьем. Платочек, папаха, бурек – этнокультурный код вшит в каждую деталь костюмов. Дети гордятся и чтят культуру.

Ярко, красочно – церемония открытия детской Фольклориады прошла масштабно. Больше 700 артистов из республики готовили перформанс для гостей. Танцы, песни и колорит каждого народа, живущего в республике, а их больше 100. Лейтмотив пролога – башкирские сказки и, конечно, эпос «Урал-батыр».

Приветственные слова от имени Владимира Путина зачитал заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. III Всероссийская фольклориада приурочена к Году единства народов России, объявленному главой государства.

Ребята показывают фундамент национальной безопасности, через такие проекты крепнет дружба народов России. Лилия Гумерова, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

В 2021 году Башкортостан стал хозяйкой Всемирной фольклориады. Это событие стало первым подобным в России. Тогда в Уфу съехались около 2000 артистов из 37 стран. Теперь же творческое единение показывают дети.

В нашей республике в мире и согласии живут более 100 народов. Все они бережно хранят свою культуру. Вы тоже представляете разные народы нашего Отечества. В этом удивительном многообразии проявляется и крепнет наше единство. Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан