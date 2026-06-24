Более 40 пенсионеров вылетели из Уфы в Минск по программе «Башкирское долголетие»

Открывая новые горизонты. Очередная группа пожилых отправилась в путешествие в рамках республиканской программы «Башкирское долголетие». Более 40 пенсионеров вылетели из Уфы в Минск. Прямой маршрут был возобновлён благодаря поддержке Радия Хабирова. Какие ещё возможности открывает авиасообщение между двумя братскими республиками?

В свои 87 лет Лира Хисамутдиновна ведёт активный образ жизни. В рамках «Башкирского долголетия» объехала всю республику и вот решила расширить географию путешествий. Заранее приехала в Уфимский международный аэропорт, чтобы успеть пройти паспортный и таможенный контроль.

По инициативе Радия Хабирова проект «Башкирское долголетие» стартовал в День пожилых людей в октябре 2020 года. С тех пор в нём приняли участие более полутора миллионов человек. Программа развивается по семи направлениям, но именно туризм стал самым популярным из них.

Прямые рейсы между Минском и Уфой возобновила авиакомпания «Белавиа». Первый борт торжественно встретили в международном аэропорту. По традиции лайнер проехал под водной аркой, а пассажиры сразу же смогли почувствовать башкирское гостеприимство.

Успех возобновления прямого авиасообщения между братскими республиками во многом связан с поддержкой на уровне регионов: загрузку рейсов обеспечила социальная программа «Башкирско-белорусское долголетие», а Правительство Башкортостана на этапе запуска предоставило прямые субсидии.

Беларусь для Башкортостана является главным стратегическим партнёром, о чём неоднократно заявлял Радий Хабиров. Промышленная кооперация, сельское хозяйство, инвестиционные проекты, гуманитарная сфера, туризм – развитие идёт по каждому направлению, и вскоре можно ждать новых результатов. Этим же рейсом в Минск вылетела и бизнес-делегация региона, чтобы достичь новых соглашений о сотрудничестве.