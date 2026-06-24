Эпидситуация по мышиной лихорадке становится более благополучной. За первые пять месяцев 2026 года в Уфе зафиксировали 16 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Это более чем в два раза меньше по сравнению с прошлым годом и почти в четыре раза ниже среднего показателя.