В Уфе прошла профориентационная ярмарка «Работа начинается сейчас»

Узнать о поступлении в любой колледж или вуз в один день и в одном месте: на базе Уфимского межвузовского кампуса прошла профориентационная ярмарка «Работа начинается сейчас». Выпускники школ и их родители пообщались с представителями учебных заведений республики и задали интересующие вопросы.

В основном, они касались проходного балла, представленных факультетов, а также востребованности тех или иных профессий. Работники и студенты колледжей и вузов, в свою очередь, рассказали, в чём преимущество именно их образовательных учреждений.

Также в рамках мероприятия будущие студенты прошли тест на профориентацию, а центральным событием стало родительское собрание.