Жителям Башкирии рассказали, как правильно собирать и сушить лекарственные травы

В самом разгаре сезон сбора лекарственных трав. Душица, зверобой, чабрец – сегодня поля республики благоухают природной пользой. Как правильно собирать и сушить растения, чтобы они не потеряли свои целебные свойства? Способны ли они конкурировать с привычными таблетками?

Даже у себя в саду можно найти лечебные травы и извлечь из них пользу. Сейчас самое время для душицы, иван-чая и зверобоя. Ильмира Асадуллина признаётся: лесной чай на столе в их доме – уже семейная традиция. Для неё заготовка трав – не просто хобби, а приятные воспоминания.

Каждое лето мы сюда приезжали с сёстрами и братьями к бабушке с дедушкой, и с самого детства у нас появилась привычка собирать травы. Ильмира Асадуллина, травница

Лечебные растения можно не только заваривать, но и использовать в качестве природного ароматизатора. Так, Ильмира Асадуллина создаёт особенные свечи.

Я делаю свечи и добавляю туда разные травы. Они дают такую атмосферу тепла и душевности. Ильмира Асадуллина, травница

Но если для обычных жителей это приятное увлечение, то для фитотерапевта Михаила Гордеева – дело всей жизни. Травник показывает тонкости профессионального сбора. Сейчас на пике активности плакун-трава, репешок, дягиль. Мужчина уверен: сила башкирского разнотравья способна справляться с самыми разными недугами.

Лечился и что-то не получается. Отодвинул врачей, вышел на траву таволги, попил – и ревматизм прошёл. Есть такое растение – плакун-трава, мощно улучшает кровообращение. Михаил Гордеев, фитотерапевт, травник

Свою пользу травы дают лучше в высушенном виде. Для этого необходимо разложить их тонким слоем и оставить в тени в проветриваемом помещении. Важно избегать прямых солнечных лучей. Травы считаются высушенными, если легко крошатся в руках. Если листья гнутся – значит, внутри осталась влага.

Официальная медицина к фитотерапии относится сдержанно. Врачи признают пользу трав, но напоминают: заниматься самолечением по рецептам из интернета может быть опасно. Растения содержат мощные активные вещества, которые имеют свои противопоказания.