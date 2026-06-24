В самом разгаре сезон сбора лекарственных трав. Душица, зверобой, чабрец – сегодня поля республики благоухают природной пользой. Как правильно собирать и сушить растения, чтобы они не потеряли свои целебные свойства? Способны ли они конкурировать с привычными таблетками?
Даже у себя в саду можно найти лечебные травы и извлечь из них пользу. Сейчас самое время для душицы, иван-чая и зверобоя. Ильмира Асадуллина признаётся: лесной чай на столе в их доме – уже семейная традиция. Для неё заготовка трав – не просто хобби, а приятные воспоминания.
Лечебные растения можно не только заваривать, но и использовать в качестве природного ароматизатора. Так, Ильмира Асадуллина создаёт особенные свечи.
Но если для обычных жителей это приятное увлечение, то для фитотерапевта Михаила Гордеева – дело всей жизни. Травник показывает тонкости профессионального сбора. Сейчас на пике активности плакун-трава, репешок, дягиль. Мужчина уверен: сила башкирского разнотравья способна справляться с самыми разными недугами.
Свою пользу травы дают лучше в высушенном виде. Для этого необходимо разложить их тонким слоем и оставить в тени в проветриваемом помещении. Важно избегать прямых солнечных лучей. Травы считаются высушенными, если легко крошатся в руках. Если листья гнутся – значит, внутри осталась влага.
Официальная медицина к фитотерапии относится сдержанно. Врачи признают пользу трав, но напоминают: заниматься самолечением по рецептам из интернета может быть опасно. Растения содержат мощные активные вещества, которые имеют свои противопоказания.
Сезон сбора лекарственных растений продлится до конца лета. Главное – обходить стороной обочины дорог, собирать только знакомые растения и помнить про чувство меры. Тогда травы станут верными союзниками в борьбе за крепкое здоровье.