На конном дворе под Уфой родились жеребята-двойняшки

Пасха и Куличик: на конном дворе под Уфой родились жеребята-двойняшки. Случай уникальный, ведь такое потомство для этих животных – явление крайне редкое. Как малыши чувствуют себя сегодня, почему у них такие необычные имена и как в республике сохраняют и выращивают башкирскую породу лошадей?

Резво скачут по полю, но далеко не убегают – держатся рядом с мамой. Этих жеребят ветеринар Евгения Жиганова называет настоящим чудом.

О том, что кобыла по кличке Астория находится в «интересном положении», стало известно уже на поздних сроках. Подтвердило это ректальное исследование. Нащупать тогда удалось всего один плод, но даже он для ветеринара стал настоящим поводом для стресса. Ведь кроме проблем со здоровьем, сказывался и немолодой возраст рабочей лошадки. Но прерывать беременность было поздно, а потому оставалось только ждать рождения малыша.

Новость о том, что кобыла родила двойню, для Евгении стала настоящим шоком. Ведь среди лошадей это явление крайне редкое. Причём выживает, в основном, только один жеребёнок. Но не в этот раз, с улыбкой говорит ветеринар. Сейчас Астория, а также Куличик и Пасха, чувствуют себя прекрасно. И такие чудесные истории на конном дворе не редкость.

Евгения рассказывает: на следующий день после рождения жеребёнок потерял мать. А другие кормящие лошади принимать «чужого ребёнка» просто отказывались. Последним шансом для одноимённого малыша стала кобыла Альпика. Так, вопрос с приёмной мамой решить удалось, но проблемы на этом не закончились.

Но не сдался четвероногий и в этот раз, и сейчас его здоровью уже ничего не угрожает. Всего на конном дворе Жуково сегодня содержатся более 700 животных, в том числе знаменитые лошади башкирской породы.