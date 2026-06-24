Спортсмен из Уфы стал призёром чемпионата мира по настольному теннису

Уфимский теннисист с синдромом Дауна в составе сборной России стал призёром чемпионата мира по настольному теннису. Линар Вакилов – воспитанник Центра адаптивного спорта Республики Башкортостан. Это первая медаль для российской мужской команды в истории подобных стартов. Соревнования прошли в Болгарии.

У Линара дома целая коллекция наград по лёгкой атлетике, шахматам и футболу. Но среди всех медалей есть одна, которой Линар дорожит больше всего – бронзовая, с чемпионата мира. Эти старты стали дебютными не только для Линара, но и для всей мужской сборной России в истории соревнований по настольному теннису. И сразу ребятам удалось оказаться в тройке лучших.

За этим успехом – тысячи часов работы, которые никто не видит: ежедневные тренировки, поддержка, терпение, и всё это во многом благодаря маме Линара Эльвире.

В настольный теннис Линар пришёл пять лет назад. До этого он занимался футболом и становился лучшим бомбардиром России. Он до сих пор продолжает гонять мяч, в мае этого года даже выступал за сборную Татарстана. Но сейчас всё внимание Линара направлено на настольный теннис.

На чемпионате мира Линар выходил на площадку три раза, и, как подчёркивают тренеры сборной России, именно за счёт его игры они сумели занять третье место на пьедестале. От второго их отделил всего один балл.