В Уфимском нефтяном университете открылась выставка заслуженного художника республики Раушании Бадретдиновой «Жизнь продолжается». На экспозиции представили серию картин, где автор показывает, насколько вера способна помочь завоевать победу.
Всего на выставке представлено более десяти картин. Среди ключевых работ «Пробуждение» – о том, что сегодня каждый из нас чувствует величие своей страны и верит в её будущее; «Молитвы бабушек и дедушек»; «Семья» – ради счастливого будущего, ради детей.
На открытие выставки пригласили и матерей погибших участников специальной военной операции.