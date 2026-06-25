Всего на выставке представлено более десяти картин. Среди ключевых работ «Пробуждение» – о том, что сегодня каждый из нас чувствует величие своей страны и верит в её будущее; «Молитвы бабушек и дедушек»; «Семья» – ради счастливого будущего, ради детей.