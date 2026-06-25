В Башкирии расследуют аварию с пятью погибшими

В Белорецком районе произошла страшная авария. Правоохранители ведут расследование обстоятельств трагедии.
На 195 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись «Лада Ларгус» и «УАЗ Патриот». В аварии погибли водитель и четыре человека из легкового авто. Ещё одной 15-летней пассажирке потребовалась госпитализация. Также помощь врачей потребовалась пассажирке и её 3-летней дочке из «УАЗ».
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по факту ДТП, и окончательное принятие процессуального решения.
Фото: ГАИ РБ.