В Башкирии расследуют аварию с пятью погибшими

В Белорецком районе произошла страшная авария. Правоохранители ведут расследование обстоятельств трагедии.

Фото №1 - В Башкирии расследуют аварию с пятью погибшими

На 195 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись «Лада Ларгус» и «УАЗ Патриот». В аварии погибли водитель и четыре человека из легкового авто. Ещё одной 15-летней пассажирке потребовалась госпитализация. Также помощь врачей потребовалась пассажирке и её 3-летней дочке из «УАЗ».

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по факту ДТП, и окончательное принятие процессуального решения.

Фото: ГАИ РБ. 

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