В Уфе мужчина погиб после жестокого избиения

Как сообщили в СУ СК России по РБ, завершено расследование уголовного дела в отношении мужчин 37 и 32 лет. Они обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, а также во вмешательстве в деятельность следствия.

Так, в августе 2025 года обвиняемые находились в гостях в квартире на улице Летчиков. Во время застолья между фигурантами и еще одним гостем произошла ссора из-за того, что мужчина стряхнул сигаретный пепел на пол. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, двое мужчин жестоко избили потерпевшего, нанеся ему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.