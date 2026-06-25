В Башкирии погибла маляр-штукатур во время отделочных работ

В Салавате маляр-штукатур погибла после падения с высоты во время ремонтных работ.

Как сообщили в Гострудинспекции, несчастный случай произошел 28 ноября 2025 года при выполнении отделочных работ в одном из цехов.

Во время работы на передвижной вышке-туре из-за конструктивных препятствий часть ее элементов была демонтирована, что осложнило условия выполнения работ. В какой-то момент женщина сорвалась с высоты и получила тяжелую травму головы. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась в тот же день.